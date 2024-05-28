O816アーバンリサーチロングワンピースシャツワンピース長袖ベージュ無地マキシ丈

◇商品説明・URBANRESEARCHのロングワンピースです。・艶のある生地な生地は上品な雰囲気にコーディネートを格上げしてくれます。・体型を拾いにいゆったりとしたシルエットです。・定価10,450円です。◇サイズonesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈48/67/122.5/52◇素材感・状態艶、とろみのあるポリエステル素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラーベージュグレージュ茶色無地ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARAが好きな方は当アカウントの商品をご覧ください(*ᴗ͈ˬᴗ͈)春夏秋冬半袖長袖いつでも出品中☆↓↓↓ご検索お待ちしております。レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすワンピース商品一覧#ちゃんまるわんぴーすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解の上、ご購入をお願いいたします。OP-816230816



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