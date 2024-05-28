セオリー リュクス ワンピース サイズ038 黒色

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ご覧いただきまして、ありがとうございます。古着屋GOODグッズです。古着アイテムを出品中ですので、ぜひご覧ください。↓↓↓#グッドグッズレディースはこちらです。↓↓↓#グッドグッズ_レディース♦︎♦︎♦︎商品説明♦︎♦︎♦︎■ブランド：theoryluxe(セオリーリュクス)■種類：ワンピース■特徴：プリーツワンピースノースリーブ黒♦︎♦︎♦︎商品サイズ♦︎♦︎♦︎■タグ表記：038Mサイズ相当ですが、下記の実寸もあわせて御確認願います。■実寸(平置き)：着丈：約96cm身幅：約44cm肩幅：約36cm※素人による採寸ですので若干の誤差はご了承ください。♦︎♦︎♦︎商品の状態♦︎♦︎♦︎■コンディション：【B】【S】未使用品、新品同様【A】使用感が少なく状態が良い【B】若干の使用感はあるが古着としては状態が良い【C】古着ゆえの使用感があり、やや気になるダメージや汚れがある【D】使用感やダメージや汚れがある♦︎♦︎♦︎取引時の注意事項♦︎♦︎♦︎※古着に御理解のある方のみ御購入の程、宜しくお願い致します（特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい）※状態の良い商品でも、古着故の使用感や汚れがある場合がございます※喫煙者、ペットはおりませんが、古着特有の匂いがある場合もございます※使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問をお願い致します※確認は人がおこなっている為、汚れなどの見落としはご容赦下さい※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい※撮影環境や使用端末によって色味に若干の差がある場合がございます※コメント中でも購入をした方が優先となりますのでご注意ください