美品☆JIL SANDER ジルサンダー ショルダーバッグ ホワイト

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ご覧いただきありがとうございます(。ᵕᴗᵕ。)・商品名・JILSANDERジルサンダードローストリングバッグ巾着バッグ・商品詳細・ジルサンダーのドローストリングバッグ巾着としても、斜めがけとしても使用できます。・素材・キャンバス、レザー・サイズ・縦28cm横20cmマチ1cmストラップの長さ111cm・付属品・保存袋付き※こちらは並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さいませ。※また、国内での修理も対象外となります。※ご理解いただいた上でご購入お願い致します。