極美品⭐︎ESTNATION⭐︎チェックウールツイルタックワイドパンツ

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六本木のエストネーションにて購入致しました。ウエストベルトをやや太めにしフロント部分にタックを入れたワイドパンツ。ウールならではの艶、膨らみ、しなやかさを併せ持つウールツイル素材。ウール100％でしかできない上質な風合いがポイントです。着用したときに腰回りがスッキリしたシルエットにしています。size-Sウエスト33,5、股上32.5、ヒップ49、裾幅26、股下70位color-ベージュ×ダークブラウン素材-ウール100%30,000円くらいでした。一度の短時間着用のみ。あくまでも中古品ですので神経質な方の購入はご遠慮ください。柄・デザイン···チェック#エンフォルド #サカイ #ナゴンスタンス #トーガプルラ #ハイク #エストネーション #マルジェラ #マルニ #アパルトモン #オーラリー #APスティデュオ #エディション #パトゥ