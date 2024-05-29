K3513M 美品 グッチ 高級シボ本革 ロゴ刻印 ラウンドF 二つ折 財布

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K3513M美品グッチ高級シボ本革ロゴ刻印ラウンドF二つ折ミディアムサイズ財布ITALY製■特徴■ラウンドファスナーのミディアムサイズの便利なお財布です。■状態■[外側]ダメージ（極小）,擦れや傷(極小),コーナーの擦れ(極小),ファスナープルのコバダメージ(小)※状態良好[内側]擦れや傷（小）,押し痕（極小）,ファスナープルのコバダメージ(小)■素材■「本革」■備考■「MadeinItaly」シリアルNo[420113.0959]■寸法■横約16cm×奥行き約3.0cm×高さ約10.5cm ■色調■モカブラウン（写真参考） ■ランク■外側「A」ランク 内側「A-AB」ランク ■参考価格■未確認 ※この商品は公安警察の紹介する業者専門の中古ブランド市場にて自身で購入した正規品です。画像も全て実物を撮影していますので安心してお買い求め下さい。※状態やランクや色につきましては弊社独自の基準となりますので目安としてお考え頂きます様お願い致します。※取り扱い商品のほとんどが中古品の為、全ての状態のお伝えが難しい場合がございます。神経質な方はご購入をお控え頂きます様お願い致します。☆他にもブランド品を多数出品していますのでご覧頂ければ光栄です☆N・・・新品や新古品などの完璧な超美品NA・・未使用品でダメージ感の無い、美品の中古品A・・・ダメージを殆ど感じない、美品の中古品AB・・目立たないダメージが僅かにある程度の、良品の中古品B・・・若干の使用感があり若干のダメージがある、一般的な中古品といった印象の商品BC・・多少の使用感がありダメージ感のある、程度の低い中古品C・・・かなりの使用感があり酷いダメージや欠陥があるが、使用は可能な中古品CD・・酷いダメージや欠品欠損のある、使用に問題がでるような中古品D以下の商品はございません。