【A4】フリルデザイン痛バッグ用トートバッグ(デコレーション) ベージュ

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即購入可A4サイズです。こちらで購入しましたが使用機会がなかったため出品致します。マチ部分の底板が付属していません。前回の出品者様缶バッジは直接さしていません一度だけ外に持ち出しています当方購入して中身を確認しただけで、画像2枚目の状態で保管しておりました。あくまで中古品ということをご理解の上ご検討ください。傷や痛み等あるかもしれません。ダンボールまたは袋に入れて発送予定です。希望があれば翌日には発送可能です。その際はコメントお願い致します。ザッカマートA4ベージュ5周年痛バ痛バッグ痛バックフリルデザイン痛バッグ用トートバッグ(デコレーション)柄・デザイン...無地カラー...ベージュ