フルラ FURLA メトロポリス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ミニバッグの火付け役といわれるフルラのメトロポリス。クロスボディで重さは約430グラム。小さいながらもマチがしっかり作られており、スマホやお財布、メイク道具を収納できます。1度だけ使用して収納袋に入れたままクローゼットで保管しておりました。サイズ H12.5×W16.5×D8cmカラー くすみピンク（私見です） （写真1枚目が実物のカラーに1番近いかと思います）付属品 保存袋、鍵（保証書はございません）購入場所 デパートどうぞよろしくお願いします。
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