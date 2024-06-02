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フルラ FURLA メトロポリス
商品番号 O85943360046
商品名

フルラ FURLA メトロポリス
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ミニバッグの火付け役といわれるフルラのメトロポリス。クロスボディで重さは約430グラム。小さいながらもマチがしっかり作られており、スマホやお財布、メイク道具を収納できます。1度だけ使用して収納袋に入れたままクローゼットで保管しておりました。サイズ　H12.5×W16.5×D8cmカラー　くすみピンク（私見です）　（写真1枚目が実物のカラーに1番近いかと思います）付属品　保存袋、鍵（保証書はございません）購入場所　デパートどうぞよろしくお願いします。
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