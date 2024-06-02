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フレンチロングブラウス☆新品未使用♪タグ付き
商品番号 G26425208820
商品名

フレンチロングブラウス☆新品未使用♪タグ付き
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...花柄季節感...春,夏着丈約65センチ身幅約86センチ定価26250円タグには、44さいずとありますが、インポートのため、9号ザイズだと思います。トラブル防止の為返品返金は受け付けません。ご了承下さいあくまでも自宅保管だったため、ご理解のあるかたに、お願いいたします。神経質なかたは、ご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/stair508500.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei241071.html
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