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商品詳細
柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックカラー···ブラック、ホワイト表記サイズ…small•肩幅…31㎝•身幅…40㎝•着丈…64㎝•袖丈···15㎝
http://narcologia.ru/goods/monophonic216512.html
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