小泉今日子　2022 ツアー　KKPP ライブ　Tシャツ　M

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小泉今日子は望んだ未来に立っているのか、その答えを探しに31年ぶりの ...



小泉今日子、31年ぶりのホールツアー『KKPP』公式ライブレポート ...

袋からは出していますが一度も着用せず保存しておりました。MサイズBlackです。素人保管のため神経質な方はお控えください。