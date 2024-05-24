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小泉今日子　2022 ツアー　KKPP ライブ　Tシャツ　M
商品番号 X69935098053
商品名

小泉今日子　2022 ツアー　KKPP ライブ　Tシャツ　M
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袋からは出していますが一度も着用せず保存しておりました。MサイズBlackです。素人保管のため神経質な方はお控えください。
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