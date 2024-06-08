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商品詳細
少し値下げしました！先日購入しました！！行事の時に着ようと、試し着をしたら…思ってたのと違って。。生地がパリッとしてます。１度洗濯すると変わるかもしれませんが、洗濯してないので分かりません。タグを切ってますが。。試し着したばかりのため、タグあります。予備のボタンは送ります。他のは、お任せします！カラーは、グレージュです。前後ろ逆でも着れます。。１番上のボタンと２番目のボタンの間が、少しあいてます。☆この服に合わす予定だった、PAGEBOYのワイドパンツも別で出品してます。6600円
http://narcologia.ru/goods/perforce717565.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring915596.html
http://narcologia.ru/goods/revamp149522.html
PAGEBOY フラワーオーガンジー2WAY グレージュ - www.fourthquadrant.in
PAGEBOY フラワーオーガンジー2WAY ページボーイ
フラワーオーガンジー2WAYブラウス
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PAGEBOY フラワーオーガンジー2WAY ページボーイ | フリマアプリ ラクマ
フラワーオーガンジー2wayブラウス
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オーガンジー2WAYブラウス Ｆ
フラワーオーガンジー2WAYブラウスを使った人気ファッション ...
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