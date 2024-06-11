KYOKO HIGAキョウコヒガ 長袖シャツ

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★KYOKOHIGAキョウコヒガ長袖シャツ★サイズ：タグ表記 LL〈平置き採寸〉身幅：53cm袖丈（襟元から袖口まで）:67cm着丈:68cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。★両袖のレーステープが、とてもかわいいです。襟元が細かいフリンジになっています。両脇にポケットが付いています。素材は、綿100%です。サイズ表記はLLとなってますが、そんなに大きい感じではないように思います。普段Lを着ていますが、ゆったり、オーバーめに着ていただく感じで、ちょうどよかったです。（個人の感想ですが…）USED品になります。状態については、よく確認したつもりですが、見落としがある場合がこざいます。完璧な状態をお求めの方や、細部まで気にされる方は、ご購入をお控えください。畳しわがあります。ご了承ください。現状でのお渡しになります。※必ずプロフィールを読んでください※※#エスニック#ナチュラル#ボヘミアン#ヒッピー#フリークスストア#IENA#ROSEBUD