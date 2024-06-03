専用 ナビスコ 箱入 PVC 人形 3体セット フィギュア アメトイ アドトイ



2023年最新】チップスアホイの人気アイテム - メルカリ



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2023年最新】ナビスコ フィギュアの人気アイテム - メルカリ

こちらはナビスコのお菓子をイメージした服を着た、可愛い女の子のフィギュア3体セットになります(*ˊᵕˋ*)❁箱入りで美品なので珍しいです♡♡オレオoreo、♡チップスアホイ!Chipsahoy!♡ニュートンnewtonの3種類になります(*^^*)♡◎oreo(赤)×1◎Chipsahoy!(青)×1◎Newtons(黄)×1︎︎◌オレオ︎◌チップスアホイ︎︎！◌ニュートンの3種類コンプリート。バラ売り不可Dollサイズ約10.5cm〜首が左右に、両手を上下に動かすことが出来ます(*ˊ˘ˋ*)箱のままでも、出して飾っても凄く可愛いです(*´艸`*)1980年製のヴィンテージ品の為、多少の傷などご理解くださいませ。アメリカンアメリカン雑貨アメリカントイアメトイアメ雑アメカジインテリアアドバタイジングインテリア雑貨ミールトイおもちゃおまけノベルティマクドナルドMcdonald'sドナルドマクドナルドヴィンテージビンテージロナルドマクドナルドフィギュアハッピーセットハッピーミール世田谷ベースアドトイ人形ドールおままごとアメリカン海外輸入品ベビーベビィベビロナ可愛いゆめかわドナルドマクドナルドオレオCHIPSAhoy!Newtonsお菓子雑貨インテリア雑貨洋菓子クッキーoreo女の子赤青黄色Dollセットおまとめセットソフビ人形クッキーチョコレートoreoチョコチップクッキー箱入り