【美品】ラルフローレン ポロシャツ ビッグポニー

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商品詳細
サイズを間違えて購入してしまったため出品します。自宅にて試着のため一度袖を通したのみです。ホームクリーニング済。ピンクのビッグポニーです。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏POLORALPHLAUREN
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