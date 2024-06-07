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ぴちぴちピッチ　ネックレス　リナ　アクアピッチペンダント　テイクアップ
商品番号 Y13319293929
商品名

ぴちぴちピッチ　ネックレス　リナ　アクアピッチペンダント　テイクアップ
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 14,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アニメイトオンラインで購入しました。株式会社テイクアップより発売されたぴちぴちピッチコレクションジュエリーで受注生産のため現在購入できません。購入当時はとても欲しかったのですが、使う予定がないため出品します。購入価格24200円#ぴちぴちピッチ#マーメイドメロディーぴちぴちピッチ#PichiPichiPitch#るちあ　#波音#リナ#かれん#ノエル#ココ#沙羅#星羅#アクセサリー#ジュエリー#ネックレス
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