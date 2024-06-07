ぴちぴちピッチ　ネックレス　リナ　アクアピッチペンダント　テイクアップ

アニメイトオンラインで購入しました。株式会社テイクアップより発売されたぴちぴちピッチコレクションジュエリーで受注生産のため現在購入できません。購入当時はとても欲しかったのですが、使う予定がないため出品します。購入価格24200円#ぴちぴちピッチ#マーメイドメロディーぴちぴちピッチ#PichiPichiPitch#るちあ #波音#リナ#かれん#ノエル#ココ#沙羅#星羅#アクセサリー#ジュエリー#ネックレス



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マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』のネックレスが4月21日より予約 ...



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TVアニメ『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』大人カワイイ ...



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ぴちぴちピッチ アクアピッチペンダント 6種セット 1. るちあ 2. 波音 3. リナ 4. かれん 5. ココ 6. 沙羅 ガチャガチャ ガチャ カプセルフィギュア ガシャポン



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ぴちぴちピッチ」公式info 【アニメ放送20周年】 (@MMPPP_0405) / X