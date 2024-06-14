ヴァレンティノ Vロゴピアス 片耳

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※大阪で購入しました。メーカー：ヴァレンティノモデル/品目：Vロゴピアスカラー：ゴールドサイズ：縦約1.0cm 横約1.5cm付属品:現品状態:中古。(購入後、5.6回着用。目立つ傷などございません。小傷はあります。画像ご確認ください。）※出品前に質屋で鑑定済みのお品物です。※注意発送は2～3日お時間を頂いてます。お急ぎの方は購入後にコメント宜しくお願いします。基本的にはゆうパックまたは佐川急便で発送予定ですが、大きさ等により他の発送方法になる場合もございます。424974