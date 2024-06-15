★人気の黒★　IBIZA　イビサ　イビザ ショルダー　レザーバッグ

値引きはコメント欄のみ対応いたします送料込みの為１点での購入で大幅値引きはしませんのでプロフィール確認してから必ずコメントお願いいたしますブランド IBIZA色 黒サイズ 横２８ｃｍ 縦１７ｃｍ マチ７ｃｍ 多少の誤差はご了承ください状態 使用にともなう擦れ・小傷（革製品の為記載しております）配送は佐川急便でいたします らくらくメルカリ便の対応は相談ください#イビサbyハッピーきなこもち←IBIZAのバッグ全商品見れますあくまでも中古になり、新品ではございません個人での取引の為、完全な検品はできませんし、状態の見落とし等もある場合もございますその点はご理解の上ご検討いただければと思いますクレームはお互い気分が悪いと思いますので不明な点は必ずコメントより質問お願いいたします



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