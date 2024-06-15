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ロンシャン　プリアージュ　ベロアキルティングストライプ柄
商品番号 N57450301828
商品名

ロンシャン　プリアージュ　ベロアキルティングストライプ柄
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

底角に少し擦れがありますが、全体的には綺麗な状態です。容量が大きく、日常はもちろん1泊ぐらいであれば旅行バッグとしても使えます。
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