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フルラ　ショルダーバッグ
商品番号 S44799541670
商品名

フルラ　ショルダーバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フルラの2WAYショルダーバッグ斜めがけも可能です。横のファスナーを開閉するともう少し荷物も入ります。開閉しなくても荷物がらかなり入ります。購入時は使用してましたが、その後はクローゼット保管。大事に使用してましたので、角スレもなく綺麗です。収納はかなりできます。縦23cm横29cm⚠︎中古品の為神経質な方はご購入を　ご遠慮下さい。
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