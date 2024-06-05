フルラ　ショルダーバッグ

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商品詳細
フルラの2WAYショルダーバッグ斜めがけも可能です。横のファスナーを開閉するともう少し荷物も入ります。開閉しなくても荷物がらかなり入ります。購入時は使用してましたが、その後はクローゼット保管。大事に使用してましたので、角スレもなく綺麗です。収納はかなりできます。縦23cm横29cm⚠︎中古品の為神経質な方はご購入を ご遠慮下さい。
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