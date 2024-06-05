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B7ジャケット
商品番号 P32064058939
商品名

B7ジャケット
ブランド名 ベーセッツ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B7のジャケットで、全体白色のジャケットに黒色のフード付生地がドッキングされており、裾は絞りのできるデザインです。カラー...ホワイト、ブラックフード...フードあり（取外し不可）季節感...秋季節感...秋,冬着丈...ミドル着丈...ショート
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