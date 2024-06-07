d-NH(ディーエヌエイチ)リング

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d-NHリング サイズ19号中古品です男女問わず兼用で人気なシルバーとゴールドのコラボレーションになっています。そしてシンプルなのでずっと使えるデザインです。★シルバーのネックレスのトップにもオススメです。アシンメトリーなクロスデザインがポイントのリング。シンプルながら存在感のあるデザインで様々な場面でお使い頂けます。シルバー925ベースにK18イエローゴールドのクロスモチーフがついています。◉定価2万前後ぐらいだったと思います。素材→シルバー925とK18サイズ→19号合計重さ→約4.37g