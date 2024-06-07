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d-NH(ディーエヌエイチ)リング
商品番号 C41698496973
商品名

d-NH(ディーエヌエイチ)リング
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

d-NHリング　サイズ19号中古品です男女問わず兼用で人気なシルバーとゴールドのコラボレーションになっています。そしてシンプルなのでずっと使えるデザインです。★シルバーのネックレスのトップにもオススメです。アシンメトリーなクロスデザインがポイントのリング。シンプルながら存在感のあるデザインで様々な場面でお使い頂けます。シルバー925ベースにK18イエローゴールドのクロスモチーフがついています。◉定価2万前後ぐらいだったと思います。素材→シルバー925とK18サイズ→19号合計重さ→約4.37g
http://narcologia.ru/goods/navigate893530.html
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