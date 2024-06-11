snidel スナイデル ハーフスリーブオーガンジーブラウス

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スナイデルのハーフスリーブオーガンジーブラウスです。カラーはモカ、サイズはonesizeです。購入したもののデザインがかわいすぎて1度のみの着用です。目立ったシミ等は見当たりませんが中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。発送の際は小さく折りたたませていただきます。定価:￥12,100以下公式より―――――【人気のオーガンジーブラウスが半袖になって再登場】【Design/Styling】前回大人気だったオーガンジーシースルーブラウスが、半袖になって再登場。品の良いスタンドカラーとバックリボンのギャップが美しく、Ａラインに広がるフレアシルエットで柔らかな印象に仕上げています。一際目を惹くボリュームスリーブは、内側にチュールを施すことでシアー感と立体感をどちらも実現。IN/OUTどちらにも対応できる、ジャスト丈でデザインしました。【Fabric】シアー感が色香を纏うオーガンジーを使用しました。前回も人気だったアイボリーに加え、シックな印象のミントとグレイベージュの新色をご用意しています。透け感：ややあり裏地：あり伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：やや薄手テイスト・シーン...キレイめカラー...ブラウン袖丈...半袖季節感...春,秋