LILY BROWN リリーブラウン シフォンフリルブラウス

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商品詳細
LILYBROWNリリーブラウンシフォンフリルブラウス■素 材■表地:ポリエステル100%/レーステープ:ナイロン100%■サイズ■F総丈:58cm,肩幅:36cm,袖丈:46cm,袖ぐり:40cm,バスト:90cm■ 色 ■OFFWHITE(オフホワイト)一枚でサマになるヴィンテージライクなブラウス。ラッフルフリルを象徴的に使ったフロントには、ギャザーをたっぷり寄せて華やかなニュアンスをプラス。袖のフリルはバイアス取りにすることで、優美なシルエットを実現しました。⭐︎平置き採寸 素人採寸につき誤差はご容赦ください。気に入って下さる方、価値のわかる方、古着にてご理解頂ける方のみのご購入で宜しくお願い致します。テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···七分袖素材···シフォン/チュール
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