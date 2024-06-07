美品♦︎ IENA ♦︎ ACEフリルスリーブブラウス ネイビー

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IENA♦︎ACEフリルスリーブブラウスすでに完売商品ですので、お探しだった方は是非。⚫︎寸法 身幅 約52㎝ 肩幅 約55㎝ 袖丈 約17㎝ 総丈 約54㎝※平置き実寸です。⚫︎素材 アセテート65% ポリエステル35%⚫︎カラー ネイビー 紺⚫︎日本製⚫︎価格 13200円カラー:ネイビーIENAのフレアースリーブのプルオーバーブラウス。きちんと見えする適度な落ち感と、着心地の良いさらりとした素材感が魅力。ゆとりをもたせた身幅とＶネックで華奢見えも叶います。デニムでカジュアルに着こなしたり、シリーズのスカートとセットアップできれいめに着こなすのもお勧め。手洗い可能で安心ですよ。状態はよいと記載の物も古着ですし、一度人手に渡ったものなので、神経質な方の購入はお控えください。 BAYCREWSベイクルーズTOMORROWLANDトゥモローランドRonHermanロンハーマンDeuxiemeClasseドゥーズイエムクラスAPSTUDIOエーピーステゥディオroku6ロクbeauty\u0026youthビューティアンドユースUNITEDARROWSユナイテッドアローズFRAMEWORKSフレームワークBEAMSビームスIENAイエナienaslobeイエナソルーブジャーナルスタンダードNOBLEノーブルspick\u0026spanスピック＆スパンアーバンリサーチシップスアダムエロペplageプラージュマルゴーtherowカットソーブラウスシャツボタンシャツシャツワンピースオーガニックロングシャツバンドカラーノーカラーボリュームスリーブシースルーチュールレースアップカットソーショートトップスプルオーバースウェットシャツワンピースロングシャツセータータートルアウターツインニットアンサンブルトレンチコートロングコート新品日本製 oggi矢野未希子greenlabelrelaxing23区、自由区、組曲INDIVIインディヴィUNTITLEDアンタイトルセオリーチャイルドウーマンヒューマンウーマン