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美品♦︎ IENA ♦︎ ACEフリルスリーブブラウス ネイビー
商品番号 L38481228635
商品名

美品♦︎ IENA ♦︎ ACEフリルスリーブブラウス ネイビー
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IENA♦︎ACEフリルスリーブブラウスすでに完売商品ですので、お探しだった方は是非。⚫︎寸法　身幅　約52㎝　　　　肩幅　約55㎝　　　　袖丈　約17㎝　　　　総丈　約54㎝※平置き実寸です。⚫︎素材　アセテート65%　　　　ポリエステル35%⚫︎カラー　ネイビー　紺⚫︎日本製⚫︎価格　13200円カラー:ネイビーIENAのフレアースリーブのプルオーバーブラウス。きちんと見えする適度な落ち感と、着心地の良いさらりとした素材感が魅力。ゆとりをもたせた身幅とＶネックで華奢見えも叶います。デニムでカジュアルに着こなしたり、シリーズのスカートとセットアップできれいめに着こなすのもお勧め。手洗い可能で安心ですよ。状態はよいと記載の物も古着ですし、一度人手に渡ったものなので、神経質な方の購入はお控えください。　BAYCREWSベイクルーズTOMORROWLANDトゥモローランドRonHermanロンハーマンDeuxiemeClasseドゥーズイエムクラスAPSTUDIOエーピーステゥディオroku6ロクbeauty\u0026youthビューティアンドユースUNITEDARROWSユナイテッドアローズFRAMEWORKSフレームワークBEAMSビームスIENAイエナienaslobeイエナソルーブジャーナルスタンダードNOBLEノーブルspick\u0026spanスピック＆スパンアーバンリサーチシップスアダムエロペplageプラージュマルゴーtherowカットソーブラウスシャツボタンシャツシャツワンピースオーガニックロングシャツバンドカラーノーカラーボリュームスリーブシースルーチュールレースアップカットソーショートトップスプルオーバースウェットシャツワンピースロングシャツセータータートルアウターツインニットアンサンブルトレンチコートロングコート新品日本製　oggi矢野未希子greenlabelrelaxing23区、自由区、組曲INDIVIインディヴィUNTITLEDアンタイトルセオリーチャイルドウーマンヒューマンウーマン
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