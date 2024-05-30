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LOKITHO ロキト ノースリーブブラウス
商品番号 O79480029619
商品名

LOKITHO ロキト ノースリーブブラウス
ブランド名 ロキト
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入しましたが、試着のみで一度も着用していませんですが、細かいほつれなどございます(写真を参照ください)レースがとても可愛いです身幅43cm着丈58cmカラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏
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