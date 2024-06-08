ピンクハウスレディースＴシャツ

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商品詳細
ピンクハウスのロゴ入りTシャツです。●サイズ：タグ表記Ｍサイズ綿 100●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···袖なし袖丈···半袖季節感···夏
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