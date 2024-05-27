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@レア新品@ANA 380-841 kai海亀特別塗装ジェット　1/200
商品番号 T55171314149
商品名

@レア新品@ANA 380-841 kai海亀特別塗装ジェット　1/200
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 12,689 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：Phoenix製品番号：PH2100060航空機模型：A380-800航空会社：全日空ANAA380FLYINGHONU特別塗装ジェット登録番号登録：JA382Aスケール：1：200サイズ：36.38cm*翼幅：39.90cm主な材質：合金発売日：2017年8月初代Phoenix製レア新品新品未開封模型です。製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札願います。神経質な方はご遠慮下さい。ANAA380FLYINGHONUエメラルドグリーン飛行機模型航空モデルプレイ1/200
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