《R》茶道具 九谷焼 茶碗 【翠峰造】共箱 （230907い6）

ご覧頂きましてありがとうございます。九谷焼茶碗【翠峰造】で御座います。神秘的な色味が美しいお品物です。多少の擦れ御座いますが割れ等目立った傷み無し。印有サイズ径約11.5㎝×高さ約6.5㎝共箱付その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。



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