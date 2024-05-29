ディズニー プーさん マフラー

以前購入し、使わずに保管していました。未使用ですが、値札が無いのと、画像では少し見にくいですが、うっすらとシミがあります。その点ご理解頂ける方、よろしくお願い致します。#ディズニー#Disney#ディズニーストア#プーさん#マフラー



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