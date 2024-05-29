【新品タグ付】フェイラー　鳳凰柄トートバッグ

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地元百貨店にて購入使用する機会が無かった為出品させて頂きます。鳳凰のトートバッグです。マチも有り、沢山入ると思います。形は、上から下にかけて少し大きくなっていて若干台形の形です。【大きさ】実寸で縦 26センチ横 上35センチ 下42センチマチ 上8センチ 下10センチ(素人採寸の為、誤差ご容赦ください)写真4の様に、真ん中にストラップがあります。通常時(写真1)はそれがアクセサリー的に飾りとなりますが、防犯の役割りにもなります。内部にファスナー付きポケットとマグネットが付いてます。配送時には、折りたたむ事がありますがご了承をお願いします。カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ特徴···A4サイズ収納可(大容量)新品ですが、一度は人手に渡った中古品です。中古品にご理解頂ける方のご購入をお願いします。完品を求められる方はご購入をお控えくださいませ。尚、ご購入後のクレームやキャンセルにはご対応致しかねますのでご了承をお願いします。