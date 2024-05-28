【GORE TEX】伊製 アク AKU 登山靴 マウンテンブーツ 24.5㎝

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●商品名称●【GORETEX】伊製アクAKU登山靴マウンテンブーツ24.5㎝ゴアテックスVibramとなります。●商品説明●モデル品番935現在では廃盤になっているモデルで本格的な登山靴となります。ボディには牛革スエードとレザー、Vibramの上位ソールを使用しています。イタリアの登山ブランドだけあって非常に手の込んだ作りでファンの方にオススメのモデルです。●商品詳細●カラー…グレー季節感...春,夏,秋,冬素材…牛革、スエードサイズ…UK51/2日本サイズレディース24.5～小さめ25.0㎝アウトソール約28.5㎝最大甲幅約9.5㎝高さ約20㎝●商品状態●10段階中7程度。2回登山で使用した状態となります。全体的に汚れ残りがございますがソールのダメージがなく、中古美品に近い状態となります。最終着用後、クリーニング済。