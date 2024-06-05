✨極美品✨　FENDI ミニ財布　ズッカ　ズッキーノ　ジャガード　エンボス金具

D719☆定価:108000円☆商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ古物営業表記 大阪府公安委員会許可番号:第62231R036186☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨☆付属品箱:なし保証書:なしその他:なし2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪☆brandFENDIフェンディ☆型番2251-8M0188-AGC-098☆colourブラック ブラウン オークル シルバー 黒色 茶色 焦茶色 黄土色 銀色☆designミニウォレット ミニ財布 ウォレット 財布折りたたみ 二つ折り 三つ折りフラップ スナップボタン ボタン ベルトズッカ ズッキーノ モノグラムエンボス金具 エンボスロゴブランドロゴ ロゴ アイコンキャンバス ジャガード エナメルアイコン ロゴ ブランドロゴ小銭入れ 札入れ カード入れ金具 刻印☆materialレザー エナメル ジャガード キャンバス 革☆size縦:10.5cm横:11.2cm厚さ:2.0cmカード入れ×6小銭入れ×1札入れ×1ポケット×2☆condition✨極美品✨ 目立った傷や汚れのない非常に綺麗なお品です✨自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#tokky#vintage#ヴィンテージ



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