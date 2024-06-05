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✨極美品✨　FENDI ミニ財布　ズッカ　ズッキーノ　ジャガード　エンボス金具
商品番号 S90572791734
商品名

✨極美品✨　FENDI ミニ財布　ズッカ　ズッキーノ　ジャガード　エンボス金具
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 5,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

D719☆定価:108000円☆商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ古物営業表記　大阪府公安委員会許可番号:第62231R036186☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨☆付属品箱:なし保証書:なしその他:なし2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪☆brandFENDIフェンディ☆型番2251-8M0188-AGC-098☆colourブラック　ブラウン　オークル　シルバー　黒色　茶色　焦茶色　黄土色　銀色☆designミニウォレット　ミニ財布　ウォレット　財布折りたたみ　二つ折り　三つ折りフラップ　スナップボタン　ボタン　ベルトズッカ　ズッキーノ　モノグラムエンボス金具　エンボスロゴブランドロゴ　ロゴ　アイコンキャンバス　ジャガード　エナメルアイコン　ロゴ　ブランドロゴ小銭入れ　札入れ　カード入れ金具　刻印☆materialレザー　エナメル　ジャガード　キャンバス　革☆size縦:10.5cm横:11.2cm厚さ:2.0cmカード入れ×6小銭入れ×1札入れ×1ポケット×2☆condition✨極美品✨　目立った傷や汚れのない非常に綺麗なお品です✨自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#tokky#vintage#ヴィンテージ
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