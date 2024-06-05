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新品未使用 マイケルコースハンドバッグショルダーバッグ2way定価8万
商品番号 C15452515238
商品名

新品未使用 マイケルコースハンドバッグショルダーバッグ2way定価8万
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー　ブラック素材　革レザーサイズ　縦高20cm横幅30cm状態新品未使用付属品ショルダーストラップ人気のマイケルコース！ハンドバッグとミディアムショルダーの2wayバッグです！定番のブラックなのでどんな服でも合わせやすいです！マチが広いので化粧ポーチやスマホ、財布など全部入れてもまだ入ります！新品未使用！タグ付き！お値打ちですのでよろしくお願い致します！※専用、お取り置きには対応できかねますので　ご了承下さい。即購入OKです。◎本アカウントには他にも様々な商品を取り扱っておりますので宜しければフォローの方をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/conception86157.html
http://narcologia.ru/goods/procurement495633.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce257655.html
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