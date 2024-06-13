【美品】ポロラルフローレン　リネンストライプシャツ　XS

ポロラルフローレンのブルーと白のストライプリネン長袖シャツ赤のポロマークがアクセントです。私がデパートで直接購入したシャツ、ワンオーナーです。サイズはXSですが、リラックスラインなので、割とゆったり目です。私が，Mサイズ着用していたときに、ゆったり着れました。今はサイズアウトしたため、美品のうちに出品します。実寸ご参照ください、素人採寸につき、多少の誤差、ご容赦お願い致します。着丈 約67センチ袖丈 約58センチ脇下あたり 約40センチ※平置き襟も黄ばみなどは見受けられませんが、中古品ご理解の上ご検討をお願い致します。とてもしっかりとした厚みのあるリネン素材です。お好みですが、あえてアイロン不要で、自然なシワ感で着用いただけると思います。



POLO RALPH LAUREN (ポロ・ラルフローレン) リネンストライプシャツ ブルー サイズ:XS



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