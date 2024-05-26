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オールセインツ　レオパード　半袖　レーヨンシャツ
商品番号 D23915034043
商品名

オールセインツ　レオパード　半袖　レーヨンシャツ
ブランド名 オールセインツ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···半袖柄・デザイン···レオパード柄サイズ…ミディアム素材…レーヨン100%オールセインツで購入しました。フロント裾を結んで着用するデザインです。脇のウエストあたりは絞ってあります。購入後，試着のみでクローゼットに保管していました。レーヨン素材なのでハンガーにかけていたためシワがあります。
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