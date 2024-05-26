IENA イエナ　バンドカラーシャツ　ブルー

IENA長袖シャツです。綿100%サイズ36平置き肩幅 約39cm身幅 約48cm着丈 約71〜74cmこちらでお譲り頂きましたが、似合わなかった為used、素人保管である事をご了承ください。



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