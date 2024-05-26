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IENA イエナ　バンドカラーシャツ　ブルー
商品番号 V45642897566
商品名

IENA イエナ　バンドカラーシャツ　ブルー
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IENA長袖シャツです。綿100%サイズ36平置き肩幅　約39cm身幅　約48cm着丈　約71〜74cmこちらでお譲り頂きましたが、似合わなかった為used、素人保管である事をご了承ください。
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