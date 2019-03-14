yaeca ヤエカ　Tシャツ

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏数年前に出ていたYAECAのTシャツです。プリントTシャツを着なくなったので出品しました。大きな汚れはありませんが、使用感はあると思います。素人保存で紙袋に畳んで保存していたので、神経質な方はご遠慮ください
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