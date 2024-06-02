ピンクハウス　バラ柄キャミソール

未着用ですが、自宅での保管品です。ご理解のある方のご購入をお待ちしてます。綺麗なバラ柄です。 胸元にはサテンリボン裾はフリルになってます。アイボリーでしょうか着丈約58㎝身幅約40㎝素人採寸です。誤差はお許しくださいね。プロフィールをご覧ください(*^^*)



2023年最新】ピンクハウス/花柄/キャミソールの人気アイテム - メルカリ



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