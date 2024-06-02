ピンクハウス　バラ柄キャミソール

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商品詳細
未着用ですが、自宅での保管品です。ご理解のある方のご購入をお待ちしてます。綺麗なバラ柄です。 胸元にはサテンリボン裾はフリルになってます。アイボリーでしょうか着丈約58㎝身幅約40㎝素人採寸です。誤差はお許しくださいね。プロフィールをご覧ください(*^^*)
http://narcologia.ru/goods/sepulchral500532.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit797686.html
http://narcologia.ru/goods/mythic459035.html
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