ジャーナルスタンダードラックス☆未使用デニムシャツj.s.luxe

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2023年最新】ジャーナルスタンダードラックス luxeデニムの人気 ... 2023年最新】ジャーナルスタンダードラックス luxeデニムの人気 ...

ジャーナルスタンダードラックスのデニムシャツ、未使用です。シンプルでかわいいです！紙タグは破棄済みのためありません。平置きで、身幅:約42cm、袖丈:約49cm、丈:約56cmあくまで中古、自宅保管になります。ショップ販売時の新品同様をお求めの方はご遠慮ください。☆シミ汚れ破れ等の見落としはご容赦ください★素人検品につき誤差はご理解ください☆他サイトでも販売中、そちらで売切れた場合は出品を停止させていただきます☆お持ちのネット環境により実際とは色が違って見えることがあります#ネストローブ#nestrobe#デニム#ナチュラン#ナチュリラ#シャツ#bisquebynestrobe#nestrobe#ネストローブ#羽織 #ビスクバイネストローブ#デニムシャツ#ジャーナルスタンダード #前開きシャツ#ジャーナルスタンダードラックス#journalstandardluxe#journalstandard#重ね着#ブルーウィロー#sm2#サマンサモスモス#マシュカシュ#ichi #アラクリティ#seya#ヴェリテクール#オールドマンズテーラー#アーツアンドサイエンス#エヘカソポ#ダニエラ#goldengoose#bshop