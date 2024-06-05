ペイズリー柄　ピンク　Tシャツ

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商品詳細
↓↓↓値下げしました↓↓↓●防虫剤の香りがします。●平置き畳みで自宅保管のため折シワあり。●光沢感とハリがあり、上質な感じがします。●小花やハートなど可愛らしいモチーフが集まった大人が着こなしやすいペイズリー柄だと思います。●カラー ピンク●サイズ(約cm)身幅59着丈62袖丈32花の総柄●防虫剤の香りがします。●百貨店で購入後、平置き畳みで自宅保管のため折シワあり。●襟ぐり、袖口もとても綺麗です。●とても薄くサラリとしてシワになりにくい質感です。●同じシリーズのシャツも出品中です、写真6枚目は、シャツを合わせたコーデです。●カラーモカ ブルーの花柄にエメラルドの模様●サイズ(約cm)身幅59着丈57袖丈31●素材(%)ポリエステル 100●即ご購入、大歓迎●(ご不明な点がありましたら、トラブル防止のためにもご購入前に、メッセージを下さいませ。)
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