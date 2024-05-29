【ランバン】美品 高級イタリア製 ノースリーブ バンドカラー シャツブラウス白.

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閲覧ありがとうございます。☆即購入大歓迎です。...ブランド/lanvinサイズ/36Mサイズ相当の方でも大丈夫なサイズ感です。採寸/着丈73〜77cm,身幅46cm,肩幅42.5cm,袖丈-cm＊素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。カラー/白ホワイト-------------商品説明-------------フランスの高級ブランドLANVINのノーカラーノースリーブシャツブラウスのご紹介です。ツルッとした高級感ある綿ポプリン素材で、ヒップが隠れる位の着丈長めの非常に綺麗なシルエットです。1番上のボタンがブランド刻印が入ったメタルボタンです。素材感が高級なのでジーンズなどに合わせてカジュアルに合わせても品良くまとまります。当方出品のトップス(シャツブラウス/ニットetc...)をまとめました。#LuLuトップスフォロー割引----------------------------------素材/綿75%,ナイロン21%,ポリウレタン4%原産国/イタリア製状態/着用感あまり感じられない美品です、特筆すべき傷、汚れはありません。...＊商品は入金確認後、基本24時間以内に発送致します。＊タバコ吸いません、ペット飼っておりません...他にも色々出品しています。#LuLu出品物一覧K