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eimy istoire ブラウス
商品番号 O15785605903
商品名

eimy istoire ブラウス
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度着用しましたが汚れやほつれはありません。ハリと艶感のある生地を使用することでシャンブレー生地でもカジュアルすぎず、女性らしい印象に仕上げました。ウエストや裾はすっきりとしたシルエットなので、インスタイルはもちろんアウトスタイルも広がりすぎずにサラリと着用いただけます。【素材】表地：レーヨン67%ポリエステル33%手洗い可　石油系ドライクリーニング【詳細情報】厚み：□薄手　■普通　□厚手透け感：■なし　□あり伸縮性：■なし　□あり裏地：■なし　□あり
http://narcologia.ru/goods/cowpox162839.html
http://narcologia.ru/goods/pompous569523.html
http://narcologia.ru/goods/choice793985.html

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