eimy istoire ブラウス

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商品詳細
1度着用しましたが汚れやほつれはありません。ハリと艶感のある生地を使用することでシャンブレー生地でもカジュアルすぎず、女性らしい印象に仕上げました。ウエストや裾はすっきりとしたシルエットなので、インスタイルはもちろんアウトスタイルも広がりすぎずにサラリと着用いただけます。【素材】表地：レーヨン67%ポリエステル33%手洗い可 石油系ドライクリーニング【詳細情報】厚み：□薄手 ■普通 □厚手透け感：■なし □あり伸縮性：■なし □あり裏地：■なし □あり
http://narcologia.ru/goods/cowpox162839.html
http://narcologia.ru/goods/pompous569523.html
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