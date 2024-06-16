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ツイードワンピース
商品番号 N28728153195
商品名

ツイードワンピース
ブランド名 ビームスハート
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト東京スタイルのツイードワンピースです薄手サイズ表記13袖下身幅46着丈90未着です上にカーディガンやジャケットをお召しになられても良いかと思います
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