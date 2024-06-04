dazzlin バックリボンプリントワンピース

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ケープ風なデザインがかわいい花柄ワンピース♡数回着用しました。◆サイズ:FREE/バスト78cm/袖丈23cm/肩幅32cm/総丈117cm/ウエストゴム仕様:最小56最大68cm〜dazzlinダズリンワンピースリボンジルバイジルスチュアートマーキュリーデュオMAJESTICLEGONjouetieマーキュリーデュオMURUAriendatitty\u0026co.ティティー＆コーラグナムーンROYALPARTYMARCBYMARCJACOBSUNGRIDblondyLilyBrownHoneymiHoneydeicyJILLSTUARTCherrosebullet31SonsdemodeBERADIANCECOCODEALbeberoseHoneyBunchお好きな方にもオススメです。