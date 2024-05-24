Chico ベロアストーンチビT クロップド丈

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商品詳細
1度自宅で試着したのみです。似合わなかったのでお譲りさせていただきます。ベロア生地ですが、薄手のため夏でも問題無く着られます。水通し済み。定価¥5500即購入可能
http://narcologia.ru/goods/providence957794.html
http://narcologia.ru/goods/perforce683565.html
http://narcologia.ru/goods/moped492868.html
Chico（チコ）の「ベロアストーンチビT（Tシャツ/カットソー）」 - WEAR
【新色追加】ベロアストーンチビT
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