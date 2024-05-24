Chico ベロアストーンチビT クロップド丈



Chico（チコ）の「ベロアストーンチビT（Tシャツ/カットソー）」 - WEAR



【新色追加】ベロアストーンチビT



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1度自宅で試着したのみです。似合わなかったのでお譲りさせていただきます。ベロア生地ですが、薄手のため夏でも問題無く着られます。水通し済み。定価¥5500即購入可能