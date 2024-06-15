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HERMES★ボルデュックリボン柄　ミニスカーフ
商品番号 I49892815048
商品名

HERMES★ボルデュックリボン柄　ミニスカーフ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★数年前　大丸神戸店　HERMESブティックで　購入★サイズ…約41×約41cm　正方形★希少プリントのボルデュックリボン柄です。★2～3回使用後　クリーニング別洗い済み　自宅保管です。★合わせ易い　色をセレクトしました。★HERMES象徴のリボンプリントです。★目だったシミ　汚れはございませんが、UESD　にご理解いただける方に　お願いいたします。★引っかけ防止の為　発送時クリーニングタグは　外して　発送させていただきます。　神経質な方は　ご遠慮ください。※付属品は、無しです。※匿名発送させていただきますが、たたみシワご承知願います。
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