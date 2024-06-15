HERMES★ボルデュックリボン柄　ミニスカーフ

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商品詳細
★数年前 大丸神戸店 HERMESブティックで 購入★サイズ…約41×約41cm 正方形★希少プリントのボルデュックリボン柄です。★2～3回使用後 クリーニング別洗い済み 自宅保管です。★合わせ易い 色をセレクトしました。★HERMES象徴のリボンプリントです。★目だったシミ 汚れはございませんが、UESD にご理解いただける方に お願いいたします。★引っかけ防止の為 発送時クリーニングタグは 外して 発送させていただきます。 神経質な方は ご遠慮ください。※付属品は、無しです。※匿名発送させていただきますが、たたみシワご承知願います。
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