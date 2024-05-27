美品　高級　ダンヒル　ハンドバッグ　オーストリッチ型押　レザー　ホワイト　上品

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商品詳細
◆ご覧いただきありがとうございます。只今、フォロワー様限定で5%OFFを実施致しておりますので、ぜひこの機会にフォロワー登録よろしくお願いします。◆美品【Dunhill】ダンヒル 高級 ハンドバッグ オーストリッチ型押し レザー ホワイト 上品◆サイズ(cm)…縦約16×横約26.5×マチ約7＊素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。◆ポケット…内側ファスナーポケット×1オープンポケット×2◆開閉…ゴールド金具開閉◆付属品…ミラー付◆カラー···ホワイト◆素材···オーストリッチ型押レザー◆購入先…古物商業者専門オークション 正規品◆状態…特に目立つキズや汚れなどなく高級ブランド【Dunhill】美品オーストリッチ型押しレザーハンドバッグです。
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