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新品ロンシャン　トートバッグ プリアージュ　ショルダーバッグ　XS ミニバッグ
商品番号 T67535402167
商品名

新品ロンシャン　トートバッグ プリアージュ　ショルダーバッグ　XS ミニバッグ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます新品未使用タグ付き色:ブラック本体サイズ：拡張可能:縦14x上横26cmx下横17cmxマチ11cm【素材】ナイロン/レザー【付属品】ロンシャンカード、ショルダー大人気のLONGCHAMPルプリアージュシリーズの最新デザイン、2way(ハンドバッグ、斜め掛け可能)LPGデザインです。身の回りの必需品を持ち歩くのにぴったり軽い、スモールサイズのハンドバッグ。スポーティーな印象の軽量素材ながらも、落ち着いた雰囲気に。底マチの広い舟型のフォルムで、荷物をたっぷり収納することができます。デイリーユースのみならず、様々なシーンで活躍するアイテムです。軽量で収納力に富むルプリアージュネオは、現代の都会的な女性の理想的な仲間となるでしょう。質問は購入前にお願いします。購入後の質問には回答しかねます。サイズ間違い等により返品にはご対応しかねますので購入前によくご確認ください。新品未使用品になりますが、海外製品となりますので細かい糸のほつれや汚れ等ははご了承ください。#ロンシャン#ルプリアージュ#LONGCHAMP#ショルダーバック#ハンドバッグ#レディース
http://narcologia.ru/goods/subtropical15001.html
http://narcologia.ru/goods/waveform821617.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper505009.html
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