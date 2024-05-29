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バーバリー　ウールストール
商品番号 Y81324572756
商品名

バーバリー　ウールストール
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...ウール20年以上前に購入しました。数回使用後クリーニングに出したまま長年保管していました。おおよそ115㎝×115㎝です。しわと縮んだ感じがあります。
http://narcologia.ru/goods/reproduce539055.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox280739.html
http://narcologia.ru/goods/update270595.html
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