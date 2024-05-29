バーバリー　ウールストール

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商品詳細
素材...ウール20年以上前に購入しました。数回使用後クリーニングに出したまま長年保管していました。おおよそ115㎝×115㎝です。しわと縮んだ感じがあります。
http://narcologia.ru/goods/reproduce539055.html
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