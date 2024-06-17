最終値下げ　バングル　K18刻印

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過去にこちらで譲って頂いた物になります。私には少し大きかったみたいなので前出品者様には申し訳ございませんが出品させていただきます。出品額は購入額の半額で出品しておりますのでお買い得だと思います。前出品者様もおっしゃっておりましたが、購入してから鑑定等行っていないのでノーブランド、材質不明での出品となります。お値引きも多少でしたら考えます。ご検討のほど宜しくお願い致します。内径約65mm重さ約16.87g